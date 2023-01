Banco Mundial projeta estagnação da atividade na zona do euro em 2023

O Banco Mundial revisou suas projeções econômicas para a zona do euro e espera agora que ela sofrerá estagnação no ano atual, segundo seu relatório Perspectivas Econômicas Globais. Seis meses atrás, ele previa crescimento de 1,9% na região da moeda comum.

Para 2024, a expectativa de crescimento foi cortada, de 1,9% a 1,6%. Em 2022, a estimativa é que o crescimento a região tenha sido de 2,5%.

A zona do euro enfrenta um quadro de ciclo de aperto monetário, no momento em que o Banco Central Europeu (BCE) trabalha para conter a inflação. Além disso, há pressões na oferta de energia, acrescenta o Banco Mundial, no contexto da guerra da Rússia na Ucrânia e seus efeitos.

"A zona do euro também está lutando com severas interrupções no fornecimento de energia e aumentos de preços associado à invasão da Rússia na Ucrânia", diz a instituição.

Para a Rússia, o Banco Mundial projeta contração de 3,3% neste ano, com crescimento de 1,6% em 2024. No caso da Ucrânia, a expectativa da instituição é de avanços de 3,3% e 4,1%, respectivamente.

