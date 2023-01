Lula edita decreto que nomeia Maria Rita Serrano para a presidência da Caixa

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou Decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, que nomeia Maria Rita Serrano para o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Na mesma edição do DOU, o presidente exonera do cargo a atual presidente do banco, Daniella Marques Consentino.

O nome de Serrano para o comando da Caixa foi confirmado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 30 de dezembro.

Na ocasião, também foi anunciada a indicação de Tarciana Medeiros para a presidência do Banco do Brasil. A nomeação formal de Tarciana ainda não foi publicada.

