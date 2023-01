Associações do comércio repudiam ataques golpistas em Brasília

A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) repudiaram em conjunto os ataques golpistas do domingo em Brasília.

Em nota assinada pelo presidente da CACB, Alfredo Cotait Neto, as entidades afirmam que "a depredação das sedes dos Três Poderes da República atenta contra instituições do Estado Democrático de Direito, que devem ser protegidas".

Cotait Neto ressalta também que as instituições "devem funcionar normalmente", priorizando o "enfrentamento do desafio maior de promover o desenvolvimento, gerar empregos e garantir a tranquilidade e justiça social para todos os brasileiros."

A nota das associações do comércio conclui afirmando que "somente com democracia forte incentivaremos a livre iniciativa e o desenvolvimento da economia nacional".

