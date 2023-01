Petrobras toma medidas preventivas diante convocação de manifestações

A Petrobras informou neste domingo, 8, que está tomando todas as medidas preventivas de proteção necessárias, "conforme procedimento padrão", após ameaças de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro à Refinaria Duque de Caxias (Reduc), mas não deu detalhes. "As refinarias estão operando normalmente. A Petrobras está tomando todas as medidas preventivas de proteção necessárias, conforme procedimento padrão", disse em nota.

Neste domingo, grupos radicais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se auto intitulam "patriotas", vandalizaram prédios públicos em Brasília e convocaram uma manifestação na refinaria da Petrobras para as 2 horas da madrugada de segunda-feira, 9.

O objetivo dos manifestantes é impedir a distribuição de combustíveis para a população.

