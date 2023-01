Ministro Carlos Fávaro vai à Alemanha apresentar pauta agroambiental do País

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, vai participar da Berlin International Green Week, na Alemanha, de 21 a 23 de janeiro, conforme apurou o Estadão/Broadcast. O ministro foi convidado pela organização do evento, que é voltado ao debate do futuro da agricultura e da indústria de alimentos com enfoque em sustentabilidade. Será a primeira viagem internacional de Favaro como ministro.

A ideia, segundo técnicos da pasta, é mostrar o novo posicionamento do governo brasileiro na gestão agrícola-ambiental a um dos países mais exigentes no setor e em meio às discussões de uma lei ambiental mais rígida pela União Europeia, que pode restringir as exportações agrícolas brasileiras para o bloco europeu. Cerca de 70 ministros da Agricultura são esperados no evento.

Fávaro ainda vai compartilhar a decisão da viagem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente, o ministro não gostaria de se afastar logo no início de sua gestão, mas foi aconselhado a ir pelo adido agrícola do Brasil na Alemanha, informaram interlocutores próximos a Fávaro. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do ministério, Roberto Perosa, acompanhará Fávaro na comitiva.

Representantes de entidades privadas do agronegócio também já confirmaram participação no evento.

