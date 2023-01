Confira práticas que aumentam o consumo de combustível nos veículos

Após o aumento de 12,04% no preço da gasolina, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) listou sete práticas que aumentam o consumo de combustível nos veículos.

De acordo com o levantamento, o projeto do carro, a falta de revisão periódica e os hábitos de quem está ao volante podem aumentar a queima de combustível em até 25%, além de diminuir a vida útil do automóvel.

Veja abaixo os costumes utilizados por condutores que podem aumentar o consumo e dicas que o sindicato deixou para ajudar a reduzir os custos com abastecimento e manutenção.

Exigir demais do motor

Acelerar o carro mais do que o necessário é um comportamento comum entre alguns condutores que insistem na aceleração acima do limite a fim de evitar que o automóvel “morra”. Mas, essa atitude aumenta os giros do motor e podem interferir negativamente na taxa de consumo de combustível.

Dirigir com os pneus descalibrados

Andar com os pneus descalibrados diminui a vida útil da peça e intensifica o consumo de combustível do veículo. O atrito do pneu murcho com o piso é ampliado e deixa o carro mais pesado, forçando o motor. A mesma coisa acontece se a direção estiver desalinhada.

Deixar o ar-condicionado ligado sempre

O uso contínuo do ar condicionado, especialmente na cidade, eleva muito o consumo de combustível. O equipamento pode aumentar o gasto em mais de 20%, principalmente no verão – ainda mais se você tiver o hábito de ligá-lo quando o veículo estiver muito quente, devido ao sol intenso.

Não fazer a manutenção das velas

Esses componentes são úteis para fazer a queima de combustível dentro do motor. Seu desgaste pode afetar o desempenho do automóvel e intensificar o consumo de gasolina. Quando as velas apresentam defeitos, o sistema de combustão se torna irregular, o que dificulta a partida do carro e gera falhas no motor em baixa rotação. O recomendado é que a cada 10 mil km rodados elas sejam inspecionadas por um mecânico especializado e de confiança.

Sobrecarregar o veículo

Quanto mais carga o veículo levar, mais gasolina será consumida. Se você está levando alguma coisa no porta-malas sem necessidade, tire-a de lá. Dessa forma, o consumo por quilômetro rodado diminuirá consideravelmente.

Não utilizar as marchas corretamente

Engatar marchas baixas em alta rotação aumenta o consumo de gasolina e o mesmo acontece quando forçamos o motor utilizando uma marcha mais alta em baixa velocidade. Portanto, é preciso saber usá-la corretamente para evitar problemas.

Acelerar quando o semáforo está amarelo

Um vício muito comum entre condutores é pisar no acelerador ao se aproximar de um semáforo amarelo, para conseguir passar antes que ele fique vermelho. Esse tipo de atitude intensifica o desgaste do sistema de freios e contribui para os custos com gasolina.

