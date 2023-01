IPVA 2023: veja calendário de pagamento por estado

O pagamento do imposto é obrigatório; saiba mais sobre a cobrança do tributo nos estados do Sudeste e no Ceará

Os estados brasileiros já divulgaram como ocorrerá a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) neste ano.

Veja lista com calendário, alíquota, descontos e formas de pagamento do tributo no Sudeste e no Ceará.

O pagamento do imposto é obrigatório, com e a alíquota variando conforme o modelo e ano de fabricação do veículo e também conforme o estado onde o imposto é cobrado.

Cada unidade federativa tem alíquotas diferentes, mas todas levam em conta o valor de venda de veículos usados calculado por meio da tabela Fipe — ou o da nota fiscal de compra, no caso dos veículos novos.

Conforme a valorização no valor de carros usados, o IPVA deve ficar mais caro tanto para veículos novos e seminovos.

IPVA 2023: calendário de pagamento por estado

IPVA em São Paulo

IPVA no Rio de Janeiro

IPVA em Minas Gerais

IPVA no Ceará

