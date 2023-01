Bolsa Família será retomado em 2023; veja o que já se sabe

Com a transição de governo, o presidente Lula informou que o Auxílio Brasil voltará a se chamar Bolsa Família em 2023, e passará por algumas mudanças nas regras.

Nas regras definidas na PEC da Transição (PLN 32/2022) e que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, deve ser mantido o valor de R$ 600, com R$ 150 extras para cada criança com menos de 6 anos.

Só que de acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o acréscimo de R$ 150 ainda vai demorar pelo menos 60 dias para ser implantado, pois ainda será realizado um pente fino no Auxílio Brasil, que vai excluir pessoas que recebem o benefício indevidamente, e incluir outras famílias que ainda não estão no programa.

"Vamos trabalhar uma espécie de censo especial para o cadastro. Tem gente ilegalmente dentro e tem quem tem direito está fora", disse o ministro.

Além disso, o novo governo ainda precisa desenhar o novo programa através de uma Medida Provisória (MP), retomando as condições do Bolsa Família antes de ser rebatizado por Jair Bolsonaro.

Entre as regras que devem retornar estão a exigência do certificado de vacinação em dia e comprovação de matrícula em alguma escola, no caso das crianças.

O calendário de pagamentos já foi divulgado pelo Ministério da Cidadania, pagamento é feito de maneira escalonada e inicia no dia 18 de janeiro, para os beneficiários com NIS Final 1, e vai até o dia 31 do mesmo mês, quando recebe quem tem o NIS com final 0.

Em dezembro de 2022, 21,6 milhões de famílias foram beneficiadas com o Auxílio Brasil. Confira abaixo o calendário de janeiro.

Calendário do Bolsa Família em janeiro de 2023

NIS com final 1 - 18/01



18/01 NIS com final 2 - 19/01



19/01 NIS com final 3 - 20/01



20/01 NIS com final 4 - 23/01



23/01 NIS com final 5 - 24/01



24/01 NIS com final 6 - 25/01



25/01 NIS com final 7 - 26/01



26/01 NIS com final 8 - 27/01



27/01 NIS com final 9 - 30/01



30/01 NIS com final 0 - 31/01

