Prefeitura de Fortaleza abre 540 vagas para cursos profissionalizantes

São diversos cursos gratuitos com carga horária de 16 a 400 horas aula; as inscrições ocorrem até 16 de janeiro

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para os cursos profissionalizantes presenciais do Programa Fortaleza + Futuro. São 540 vagas gratuitas disponíveis em diversos cursos, com carga horária de 16 a 400 horas aula.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com o Senac-CE e Senai-CE, e tem o objetivo de fomentar a geração de emprego e renda na cidade.

As aulas serão ministradas nas unidades do Senac Ceará, do Senai Ceará, e em equipamentos da SDE. Ao final do curso, os alunos concludentes receberão certificado.

Os cursos são destinados a moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos, no entanto, cada curso escolhido tem requisitos diferentes. Confira abaixo quais são os cursos e o que é necessário para se inscrever.

Cursos Senai

Ter 18 anos e concluído o 5º ano do Ensino Fundamental

Construção de paredes e forro com bloco de gesso

Ter 16 anos e concluído o 7º ano do Ensino Fundamental

Fabricação de bolos e tortas

Gestão financeira

Técnico de almoxarife

Ter 16 anos e concluído o Ensino Fundamental

Instalação de cerca elétrica e porteiro digital

Cursos Senac

Ter 18 anos e concluído o Ensino Fundamental

Manicure

Escovista iniciante

Ter 17 anos e concluído o Ensino Fundamental

Alongamento de unhas em gel

Ter 16 anos e concluído o Ensino Fundamental

Montagem e manutenção de computadores

Ter 16 anos e o Ensino Fundamental incompleto

Culinária saudável

Ter 16 anos e concluído o 5º ano do Ensino Fundamental

Pizzaiolo

Inscrições

As inscrições vão até o dia 16 de janeiro e podem ser feitas através do site Mais Futuro ou de forma presencial na sede da SDE ou nas unidades do Sine Municipal.

