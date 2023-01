Paes de Andrade faz saída antecipada da Presidência da Petrobras

A Petrobras informa nesta quarta-feira, 4 de dezembro, que aprovou o encerramento antecipado do mandato de Caio Mário Paes de Andrade como presidente da empresa para hoje.

Em decorrência da vacância do cargo, o presidente do Conselho de Administração nomeou como presidente interino o diretor executivo de Desenvolvimento da Produção, João Henrique Rittershaussen.

A decisão é baseada no §4º do art. 27 de Estatuto Social da empresa, até a eleição e posse de novo Presidente nos termos do art. 20 do Estatuto Social.

Além disso, Paes de Andrade renunciou nesta quarta-feira, 4, ao cargo de membro do Conselho de Administração.

Por enquanto, o indicato do governo Lula (PT) para assumir o comando da empresa é Jean Paul Prates, senador do partido.

Ele tem 54 anos e foi coordenador do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis durante a transição do governo. Para se efetivar, ainda deve ser aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras.

Quem é Caio Mário Paes de Andrade

Caio Mário Paes de Andrade assumiu a Presidência da Petrobras em 28 de junho de 2022, após a saída de José Mauro Coelho em 23 de maio do mesmo ano.

Ele era até antes de assumir a estatal sob indicação do governo Bolsonaro, secretário de desburocratização do Ministério da Economia.

À época, foi criticado por não ter experiência no setor de petróleo.

Na secretaria do Ministério, ele foi responsável pela criação da plataforma gov.br, que unificou a comunicação do governo com a população.

Ele é nascido no Rio de Janeiro, em 1974, estudou no Colégio Militar de Salvador e é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista.

Chegou a trabalhar em agência de publicidade como gerente de Marketing do Grupo Multi. Tem pós-graduação em Administração e Gestão pela Harvard University e mestrado em Administração de Empresas pela Duke University.

Em Harvard, em 1992, estudou música na Berklee College of Music, em Boston. Ele é fluente em português, inglês e espanhol.

Ele é sobrinho de Fernando Paes de Andrade, ex-superintendente da extinta Companhia Petroquímica do Nordeste (Copene).

Perfil do presidente interino da Petrobras

João Henrique Rittershaussen é graduado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e em Engenharia de Petróleo pela Petrobras, com MBA em Gestão de Negócios pela Coppead (UFRJ) e Advanced Management Program pela Insead (Institut Européen d'Administration des Affaires) na França.

Atua na Petrobras há 35 anos, ocupando diversas funções gerenciais. Atuou como gerente executivo, ocupando a Gerência Executiva de Sistemas de Superfície e em de novembro de 2018 tornou-se gerente executivo de Sistemas de Superfície, Refino, Gás e Energia, área que responde pela construção dos novos ativos da companhia nas áreas de E&P e RGN.

