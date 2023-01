Multiplan relata que vendas totais sobem 12,9% no 4º trimestre de 2022

A Multiplan informou nesta quarta-feira que as vendas totais dos shoppings de sua rede alcançaram R$ 6,3 bilhões no quarto trimestre de 2022, um crescimento de 12,9% sobre o mesmo período de 2021. Os dados referem-se a uma prévia operacional.

Em documento encaminhado à CVM, a empresa explicou que o período foi impactado pelos dois turnos das eleições e pelos jogos da Copa do Mundo. Desconsiderando esses eventos, que reduzem o movimento nos empreendimentos, o crescimento foi de 15,4%.

Por outro lado, a Black Friday e o Natal foram catalisadores para as vendas. As duas datas superam 2021 em 18,9% e 12,7%, respectivamente.

No critério mesmas lojas, as vendas do quarto trimestre de 2022 tiveram um aumento de 11,8%. Os segmentos de Serviços e Alimentação & Áreas Gourmet foram novamente os destaques, registrando altas de 22,3% e 17,4%, respectivamente.

A empresa também divulgou os resultados prévios do acumulado do ano de 2022.

As vendas totais somaram R$ 20 bilhões, novo recorde, superando em 37,1% o valor de 2021. Todos os shoppings do portfólio da Multiplan apresentaram crescimento de dois dígitos na mesma base de comparação. O Morumbi registrou alta de 53,7% e o Vila Olímpia, 56,6%. O Park Jacarepaguá, que completou seu primeiro ano em 19 de novembro, registrou, em dezembro de 2022, vendas 34,6% superiores a dezembro de 2021. No conceito mesmas lojas, as vendas cresceram 34,5% em 2021 na comparação com 2021.

