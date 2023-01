IPVA RJ 2023: como pagar boleto e ter desconto no imposto

No Rio de Janeiro (RJ), para obter desconto de 3% no valor do IPVA em 2023, a quitação deve ser realizada em cota única no mês de janeiro

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) do estado do Rio de Janeiro (RJ) já divulgou o calendário de pagamento do IPVA 2023.

A data de pagamento do imposto ocorrerá entre 23 de janeiro e 18 de abril e varia conforme o número final da placa do veículo taxado.

A quitação do imposto pode ser efetuada em cota única, com desconto de 3%, ou em três vezes, mas sem desconto.

IPVA 2023 RJ: valor do imposto e multa por não pagamento

Em caso de não pagamento do IPVA, os proprietários ficarão com o veículo em situação irregular, que pode ser apreendido se abordado numa blitz policial, por exemplo.

Além de quitar o imposto para reaver o veículo, será necessário ainda pagar multa de R$ 293,47 com 7 pontos na CNH, além do pagamento das diárias de estadia da máquina apreendida no pátio do Detran-RJ.

Alíquotas

As alíquotas do imposto são aplicadas sobre os preços de mercado dos veículos, calculados pela Fipe:

4% para carros flex;

2% para motos,

1,5% para automóveis movidos a GNV

0,5% para veículos exclusivamente elétricos

IPVA 2023 RJ: pagamento em cota única ou pagar parcelado

O pagamento do IPVA pode ser reallizado por meio da Guia de Regularização de Débitos (GRD), que pode ser retirada pelo contribuinte no Portal do IPVA da Sefaz ou no site do banco Bradesco.

A GRD já está disponível para impressão e o pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária.

Para obter a GRD basta informar os números do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e o CPF ou CNPJ do proprietário.

O tributo pode ser pago em cota única, com desconto de 3%, ou em três vezes, sem o abatimento.

O primeiro vencimento da tabela, para os automóveis com final de placa 0, será em 23 de janeiro, tanto para para a quitação integral do imposto quanto para o pagamento da primeira das três parcelas.

Veja os vencimentos das parcelas de acordo com o número final da placa:

Final de placa 0

1ª parcela: 23 de janeiro

2ª parcela: 23 de fevereiro

3ª parcela: 27 de março

Final de placa 1

1ª parcela: 24 de janeiro

2ª parcela: 24 de fevereiro

3ª parcela: 28 de março

Final de placa 2

1ª parcela: 25 de janeiro

2ª parcela: 27 de fevereiro

3ª parcela: 28 de março

Final de placa 3

1ª parcela: 26 de janeiro

2ª parcela: 1° de março

3ª parcela: 4 de abril

Final de placa 4

1ª parcela: 27 de janeiro

2ª parcela: 2 de março

3ª parcela: 5 de abril

Final de placa 5

1ª parcela: 30 de janeiro

2ª parcela: 3 de março

3ª parcela: 11 de abril

Final de placa 6

1ª parcela: 31 de janeiro

2ª parcela: 6 de março

3ª parcela: 12 de abril

Final de placa 7

1ª parcela: 1° de fevereiro

2ª parcela: 8 de março

3ª parcela: 13 de abril

Final de placa 8

1ª parcela: 2 de fevereiro

2ª parcela: 9 de março

3ª parcela: 14 de abril

Final de placa 9

1ª parcela: 3 de fevereiro

2ª parcela: 13 de março

3ª parcela: 18 de abril

