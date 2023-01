IPVA MG 2023: como pagar boleto e ter desconto no imposto

Nessa segunda-feira (2/1), o governo de Minas Gerais (MG) disponibilizou o serviço para emissão da guia de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

No entanto, os detalhes sobre o calendário, a emissão de guias e os valores serão, segundo a pasta, divulgados “em momento oportuno”.

Em 2023, o valor do imposto volta a ser atrelado aos preços atualizados dos automóveis após um ano de congelamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pagamento do imposto veicular deve ser pago de acordo com o prazo estabelecido pelo Detran de Minas Gerais.

Além disso, de acordo com as novas regras, o CRLV deverá ser o documento oficial de comprovação da regularidade do veículo. O documento deve estar em posse do motorista, independentemente de ser físico ou digital.

De forma simples, para ter obter o documento virtualmente basta acessar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT). Para obter a versão física, a impressão do documento deverá ser feito pelo site do Detran de Minas Gerais.

A posse do documento poderá ser dispensada caso o agente conseguir acessar junto ao site as as informações do portador do veículo durante a fiscalização ou blitz.

Economia iniciará ano com discussão sobre impostos e novo marco fiscal; CONFIRA

IPVA 2023 MG: valor do imposto em Minas Gerais

O cálculo do valor do imposto, bem como inserção de multas e juros, é feito automaticamente pelo sistema, que leva em conta o preço médio dos automóveis na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Em 2022, o tributo ficou congelado e foi aplicado o mesmo valor do ano anterior a fim de aliviar os impactos econômicos causados pela pandemia.

Já em 2023, o índice foi atualizado e a alta no preço de veículos usados torna o imposto mais pesado para o orçamento do contribuinte.



Vencimento

Os vencimentos das três parcelas do tributo serão em março, abril e maio. Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), isso deve ao objetivo de desafogar o orçamento dos mineiros no primeiro trimestre do ano, período em que existem outros tributos e grandes necessidades de gastos.

Sobre o assunto IPVA CE 2023: como pagar boleto e ter desconto no valor do imposto

IPVA SP 2023: como pagar boleto e ter desconto no valor do imposto

IPTU e IPVA: Dei Valor mostra se vale a pena parcelar ou pagar à vista

IPVA 2023 MG: pagamento em cota única ou pagar parcelado

Segundo o Detran de Minas Gerais, o valor do imposto pode ser dividido em até 12 vezes; mas, via de regra, as parcelas não podem ser menores que R$200.

Para realizar o pagamento, siga os passos a seguir:

Acesse o portal da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais;

Entre no sistema e insira as informações pedidas;

Faça a simulação do pagamento.

Após realizar o procedimento, a guia de pagamento deverá ser emitida. O Documento de Arrecadação Estadual (DAE) permite que o o pagamento seja feito nas agências financeiras credenciadas. O pagamento também pode ser feito de forma online através do Internet Banking.

Tags