Fortaleza foi o 3º destino nacional mais buscado em 2022, diz site

Fortaleza foi o terceiro destino nacional mais buscado pelos brasileiros em 2022, de acordo com pesquisa divulgada pela agência de viagens online Decolar. A capital cearense ficou atrás apenas de Rio de Janeiro e Recife, e superou Salvador e Maceió, que completam o top 5.

De acordo com a empresa, a procura por passagens aéreas cresceu 37% de janeiro a dezembro de 2022, na comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionado pela flexibilização das restrições causadas pela Covid-19.

No ranking de viagens internacionais, Lisboa ficou na liderança, seguida por Buenos Aires, Miami, Orlando e Santiago do Chile.

Para o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, uma série de fatores contribuiu para que a cidade voltasse a ser destaque no turismo, setor que representa 30% da economia da cidade.

"Trabalhamos intensamente para entregar ao visitante uma cidade cada vez mais atraente. Temos investido constantemente em infraestrutura e capacitação, oferecemos experiências únicas, uma excelente gastronomia, equipamentos culturais, entre outros. Sem falar no hub aéreo, que nos deixa mais próximos de destinos internacionais, mas também nacionais, por meio das conexões”, explicou.

De acordo com o gestor, a retomada do turismo de eventos, como feiras corporativas, o Natal de Luz, o Natal de Todos e o Réveillon, entre outros, desempenharam importante papel na atração dos visitantes.

"Encerrar o ano com a realização de um Réveillon de dois dias, com uma programação de primeira qualidade, sustentável e inclusiva foi a cereja do bolo para o segmento do turismo. Os hotéis estão todos lotados e basta uma saída para a praia, um bar ou restaurante para sentir novamente a energia da cidade cheia de turistas”, concluiu.

Fortaleza registrou alta procura na Alta Temporada

Durante as férias de verão, Fortaleza foi a quarta cidade mais buscada do Brasil, segundo o próprio Decolar, ficando atrás de Rio de Janeiro, Maceió e Natal.

Para a Alta Temporada, as companhias aéreas aumentaram o fluxo de voos para o Ceará. A Latam anunciou 216 voos extras com origem ou destino no Estado, entre dezembro e janeiro.

A Gol também divulgou crescimento de 18% na malha aérea no Estado comparado a outubro de 2022, enquanto a Azul projetou uma ampliação em 166% dos voos para a capital cearense no período entre dezembro deste ano e fevereiro de 2023.

