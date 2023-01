Contribuição previdenciária do Microempreendedor Individual passa para R$ 66

Articulista quinzenal do O POVO

Já o MEI Caminhoneiro pagará R$ 158,40 de contribuição previdenciária (12% do salário-mínimo). O MEI com atividades ligadas ao ICMS pagará mais R$ 1, e os sujeitos ao ISSQN mais R$ 5

Com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 já em vigor, o Microempreendedor Individual (MEI) agora passará a pagar R$ 66 (5% do salário mínimo) de contribuição previdenciária.

Já o MEI Caminhoneiro pagará R$ 158,40 de contribuição previdenciária (12% do salário-mínimo).

Além disso, a categoria que exerce atividades sujeitas ao ICMS pagará adicionalmente R$ 1, e aquele que sujeitos ao ISSQN mais R$ 5.

Mensalmente, o MEI pagará mensalmente entre R$ 67 e R$ 72, conforme a atividade. O MEI Caminhoneiro fica entre R$ 159,40 e R$ 162,40.

Pelo sistema, o valor do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é calculado automaticamente no momento da emissão para pagamento, que vence todo dia 20 de cada mês. Portanto, o vencimento da competência janeiro/2023 vence em 20 de fevereiro.

Em comunicado, o Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) frisa a importância de pagar o DAS, pois ele garante benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade.

Por que a contribuição mensal do MEI mudou?

A contribuição mensal do MEI é calculada com base no salário mínimo vigente. Em 1º de janeiro de 2023, o valor foi reajustado de R$ 1.212 para R$ 1.320.

O valor foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022 para compensar a desvalorização do Real diante da inflação do último ano.



Com isso, o novo salário mínimo representa alta de R$ 108 ante o ano passado, uma alta de quase 9%.

Como emitir o DAS do MEI?

Para emitir, o MEI deverá acessar a seção “Já Sou MEI” do Portal do Empreendedor e escolher a opção “Pague sua contribuição mensal”.

Há três formas de pagamento disponíveis: débito automático, pagamento on-line ou boleto de pagamento.

Os sistemas estão sendo atualizados para que as guias relativas ao ano de 2023 já tragam os novos valores de pagamento mensal.

