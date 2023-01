Conab terá papel importante na compra de alimentos para estoque, diz ministro

O novo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) terá um "papel muito importante" na compra de alimentos de pequenos produtores para formação de estoques regulares e para o programa de aquisição de alimentos. "É simbólico hoje fazermos a posse aqui na Conab. É importante Conab ficar neste ministério e desempenhar papel para a agricultura familiar do Brasil", afirmou Teixeira ao assumir o ministério.

Ele afirmou que já conversou com o novo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, sobre a permanência da Conab sob a estrutura do MDA. "Eu disse a ele que todos programas da agricultura empresarial serão mantidos e integrados. Temos grande orgulho e responsabilidade de ter Conab sob a guarda do MDA para garantir abastecimento de alimentos a todos brasileiros", comentou.

O ministro fez um apelo aos servidores do antigo MDA, da Conab e do Incra pedindo proximidade. "Peço proximidade para ajudarmos presidente Lula cumprir a promessa de três refeições ao povo brasileiro", afirmou.

Sobre o Incra, responsável pelas políticas de distribuição e titulação de terras, Teixeira disse que o "Incra é o sonho do povo do campo".

Por fim, Teixeira informou que anunciará sua equipe no MDA ainda nessa semana. No evento, o ministro afirmou que Fernanda Machiaveli será a secretária-executiva da pasta.

