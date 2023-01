China aumenta preço de gasolina e diesel após mudanças no mercado internacional

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) da China informou nesta terça-feira, 3, que irá aumentar os preços da gasolina e do diesel em 250 yuans e 240 yuans, respectivamente. Segundo comunicado oficial, as alterações seguem as recentes mudanças nos preços do petróleo no mercado internacional e "de acordo com o atual mecanismo de formação do preço do petróleo refinado".

A Comissão ressalta ainda que empresas como PetroChina, Sinopec e CNOOC deverão organizar a produção e o transporte para garantir um "abastecimento estável no mercado e implementação rigorosa da política nacional de preços".

No último dia 19 de dezembro, a NDRC havia anunciado uma redução do preço das commodities, também em resposta a mudanças nos preços de petróleo no mercado internacional".

A redução havia sido a 480 yuans por tonelada de gasolina e a 460 yuans por tonelada de diesel.

