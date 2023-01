Presentes em posse de Lula, Trabuco e Isaac Sydney elogiaram Haddad

Presente na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, fez elogios no domingo, 1º de janeiro, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse acreditar que a nova administração fará um bom governo em busca de harmonia, consenso e entendimento a favor do Brasil. "Haddad vai ser um excelente ministro. Tem capacidade de diálogo, tem entendimento e já foi testado na administração pública", afirmou o executivo.

Segundo Trabuco, a eleição de Lula é importante pagar a dívida social que o Brasil tem com os mais pobres, combinado com responsabilidade fiscal para o País ter sustentabilidade da dívida. Para ele, o ministério é muito bom e foi bem montado. "A vantagem é que são pessoas que têm habilidade política para a negociação", disse.

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, chegou de Portugal, onde passava de férias com a família para a posse. Isaac falou bem de Haddad e disse que novo ministro da Fazenda sabe da importância do novo governo de medidas de ajuste nas contas públicas. "Haddad tem passado uma mensagem de racionalidade", disse.

Sidney defendeu que medidas tributárias de aumento de impostos só deveriam ser discutidas no bojo da reforma tributária.

