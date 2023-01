PMI industrial da zona do euro sobe a 47,8 em dezembro, confirma pesquisa final

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 47,1 em novembro para 47,8 em dezembro de 2022, atingindo o maior nível em três meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global.

A leitura definitiva veio em linha com a estimativa preliminar de dezembro e também com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O resultado abaixo da barreira de 50, porém, mostra que a atividade manufatureira do bloco segue em contração.

