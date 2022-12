Mega da Virada: últimas horas de aposta aumentam movimento nas lotéricas

A Mega da Virada 2022 está com valor acumulado e deve pagar R$ 500 milhões.

Na manhã deste sábado, 31, últimas horas para fazer apostas e tentar este que é o maior prêmio da história das loterias brasileiras, as lotéricas de Fortaleza que estavam abertas, apresentavam bom movimento, que foi aumentando com o passar das horas.



A protética Raquel Braz, 37 anos, resolveu jogar pela primeira vez, na Mega da Virada. Com caneta e talão na mão, ela estava na lotérica Ponte da Sorte, no Centro da cidade, tentando virar milionária.

"Sempre quem joga é o meu marido, mas essa semana ficou palpitando na minha cabeça, vai lá, joga, e eu resolvi fazer." Ela comenta que alguns números serão datas de aniversário de familiares e outros serão os que vieram na sua cabeça, no momento do palpite.

Na lotérica J. Nobre, na Aldeota, a funcionária Jéssica Vieira, lembra que os últimos dias foram os de maior venda de bolões e de movimentação de pessoas com apostas únicas.

Para se ter uma ideia, ela fez um bolão de 14 números, dividido em 100 cotas de R$ 182,40 e já estava apreensiva com a venda.

“Começou a vender, mesmo essa semana. Na sexta, do nada, bem rapidinho, vendi 50 bolões. E, para este último dia, temos mais 30 bolões com características diferentes, para todos os bolsos.”

Vendo a reportagem do O POVO na lotérica que tradicionalmente faz a “sua fezinha” Manoel Lima, 60 anos, chamou dizendo que se quiséssemos entrevistar o vencedor, era só falar com ele.

“Eu jogo sempre, vários jogos, estão aqui os funcionários que não me deixam mentir e esse prêmio da Mega da Virada, é um prêmio bom. Dá para pagar as contas, viajar, comprar fazenda e ajudar muita gente.”

Espirituoso, ele diz que não acredita em bolões e que não joga sempre os mesmos números.

Mega da Virada: sábado, 31, foi de movimentação nas lotéricas (Foto: Thais Mesquita/O POVO)





Motorista de Uber, Edson Gomes, 59 anos, aposta só na Mega da Virada. Ele lembra que já o seu pai, de 81 anos, joga todos os dias em alguma loteria.

“Fiz um bolão com a minha irmã e mais um volante avulso, agora.”

O preço de cada jogo pode variar entre R$ 4,50 a R$ 174.420,00, a depender da quantidade de números apostados.

O concurso ocorre no dia 31 de dezembro, às 20 horas, e as apostas podem ser feitas até às 17 horas do mesmo dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o país ou pela internet.

O que é a Mega da Virada?

A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena que acontece anualmente na última noite do ano. Ele é considerado o maior concurso das Loterias Caixa, ofertando prêmios milionários e sem acúmulo do prêmio. De acordo com a Caixa, se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina.

Como jogar?

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os 6 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível ganhar prêmios acertando 5 ou 4 números.



Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha). A Teimosinha, que permite que sejam feitas apostas com os mesmos números em diferentes concursos, não está disponível para esse concurso.

