Conheça Tarciana Medeiros, 1ª mulher a presidir o BB, e seus desafios

Tarciana Medeiros será a primeira mulher a comandar o Banco do Brasil (BB), desde que a instituição foi fundada em 1808, ainda no período colonial.



O fato histórico antecipado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira, 28, e confirmado no dia seguinte pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad envolve uma profissional experiente, inclusive no próprio BB, onde atua há 22 anos.

Tarciana Medeiros é bacharel em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing e em Liderança, Inovação e Gestão. Desde 2021, é executiva na Diretoria de Clientes Pessoa Fisica (PF) e de Micro e Pequenas Empresas (MPE), na Gerência Executiva de Ciclos de Relacionamento com Clientes, onde é responsável pelo B-Commerce do Banco do Brasil.

Ela tem 44 anos e nasceu em Campina Grande (PB). De origem humilde, precisou trabalhar como feirante ainda enquanto criança de 10 anos. Aos 20, era professora e dois anos depois ingressou no Banco do Brasil. Na instituição, ocupou cargos de gerência de relacionamento e negócios, passando por unidades do Norte e do Nordeste, além da capital federal. Atuou ainda na rede de varejo, agências e superintendências do BB.

Como superintendente comercial na BB Seguridade, Tarciana criou modelos estratégicos de indução de vendas no Brasil e apoiou a coordenação e direcionamento do trabalho das equipes de consultores da Holding BB Seguros. Foi ainda gestora de uma das equipes responsáveis pela orçamentação comercial de seguros, previdência, capitalização e planos odontológicos na unidade.

Entre 2018 e 2020, atuou na Diretoria de Crédito e Empréstimos, onde implantou processos de pós-venda. Nesse meio tempo, mais precisamente em 2019, tornou-se gerente executiva. De 2021 para cá, quando migrou para a área de “Experiência do Cliente e Soluções Pessoa Física”, ficou responsável por equipes que desenvolvem e aplicam modelos de análise do comportamento de consumo, bem como pela estratégia de expansão e rejuvenescimento da base de clientes do banco.

Em seu perfil na principal rede social corporativa do mundo, Tarciana ressalta que foi responsável pelo desenvolvimento de estratégias para distribuição de produtos ligados principalmente ao mercado de pessoa física e projetos que envolveram prospecção, gestão e automação de convênios para concessão de crédito e expansão da atuação com correspondentes bancários.

Vida pessoal e diversidade

Tarciana é mãe e amante de basquete, tendo chegado a jogar pela seleção paraibana desse esporte.

Em meio às discussões sobre a formação de um governo e de ministérios mais diversos, além de ser a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil é negra e homoafetiva.

O nome dela foi bem aceito nos corredores da organização, inclusive, diante da expectativa de que ela impulsione a agenda de diversidade na instituição.

Desafios

Na nova função terá como primeiro desafio adquirir rapidamente experiência de passar de gerente executiva a presidente do BB.

"Ela vai apanhar um pouco pela questão de falta de casca estatutária, mas o banco abraça quando o presidente é um dos nossos", disse uma fonte, na condição de anonimato. "Vai precisar de um colegiado experiente para acelerar sua prontidão", comentou a fonte interna.

Segundo um executivo ouvido pela reportagem, nos corredores do BB, especula-se que todas as vice-presidências serão trocadas. Ela afirma que Tarciana atende a critérios técnicos, mas que terá de formar uma equipe competente para ajudá-la a tocar o banco.

"É igual ao que aconteceu no BNDES. O (Aloizio) Mercadante (futuro presidente do BNDES) não é desse mercado, então ele chamou pessoas que são", comentou. Um dos diretores que Mercadante levará ao banco de fomento é Alexandre Abreu, ex-presidente do BB.

Futura equipe do BB

Um dos nomes cotados para subir à alta cúpula do banco é o da diretora de empréstimos do BB, Daniela Avelar de Gonçalves, bastante próxima à nova presidente do Banco do Brasil.

Tarciana já teria se encontrado com Carla Nesi, assessora do atual presidente do BB, Fausto Ribeiro; com Paula Sayão, diretora de marketing; além de Rodrigo Vasconcelos, gerente geral de Analytics do banco.

Sinalizações

Por sua vez, o economista Alex Araújo havia adiantado na sexta-feira, 29, em entrevista a O POVO, que tanto a indicação de Tarciana Medeiros para o BB, quanto a de Rita Serrano para a Caixa sinalizam aspectos importantes para a área econômica do futuro governo.

O primeiro seria um avanço em direção à igualdade de gênero na gestão pública; valorização da capacidade técnica, por se tratarem de nomes de dentro de ambas as instituições; bem como liberdade de ação governamental nessa área em particular, dado o fato de terem sido nomes indicados sem pressão de outras forças políticas. Quanto ao caso específico de Tarciana, Araújo acredita que “isso pode significar algum ajuste de trajetória já que o Banco do Brasil atua praticamente como banco privado”.

Além disso, o economista defende que a presidente da instituição precisará adotar medidas de saneamento financeiro, ampla renegociação de dívidas, antes da expansão de crédito para pessoas físicas. A experiência de Tarciana com esse público, em especial, deve ajudar nesse desafio. (Com Agências)

