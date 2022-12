Brasileiro gastará em média R$ 383,50 para comemorar o Ano Novo

Os gastos do brasileiro com as comemorações de Réveillon entre este sábado, 31 de dezembro de 2022, e as primeiras horas de 2023, já no domingo, 1º de janeiro, devem ficar em torno de R$ 383,50, conforme aponta pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a OfferWise.

Desse valor médio, mais de 60% serão usados para comprar roupas, ou cerca de R$ 232,40. O mesmo levantamento indica que 52% dos brasileiros itens de vestuário, incluindo calçados e acessórios foram ou serão adquiridos nas últimas horas de funcionamento do comércio com o objetivo de comemorar o Ano Novo. Nesse sentido, a pesquisa também apontou que as peças na cor branca seguem na preferência do consumidor. Cerca de 42% dos brasileiros se vestirão de branco nas festas de Réveillon.

Conforme o estudo, a superstição, aliás, é um item forte para direcionar os gastos de fim de ano. Para quase um terço dos entrevistados, ou cerca de 32%, as simpatias de Ano Novo não foram esquecidas na hora de fazer compras para esperar a hora da virada. E entre aqueles que decidiram investir algum recurso em elementos místicos ou esotéricos, 22% revelaram que buscam uma ajuda do sobrenatural para ganhar mais dinheiro em 2023, enquanto 4% desejam conseguir um emprego.

Quase a totalidade dos pesquisados, 98% para ser mais preciso, vai comemorar o Réveillon, mas o local escolhido varia. A maioria, 32% pretendem festejar em casa, enquanto 11% vão comemorar na casa de outros parentes e 7% na casa dos pais. Os que viajaram e estão movimentando o segmento do turismo neste período são 14%.

O presidente da CNDL, José César da Costa, lembra, contudo, que “as festas e comemorações de final de ano sempre trazem mais gastos com compras e eventos sociais, por isso é importante o consumidor não perder o controle do orçamento. Afinal, não tem sentido comemorar a chegada do ano endividado ou com as finanças desequilibradas”.



