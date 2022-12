Haddad anuncia novas presidentes da Caixa e do Banco do Brasil

A Caixa Econômica Federal ficará com Rita Serrano e o Banco do Brasil será gerido por Tarciana Medeiros

O futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira, 30, as duas mulheres que vão assumir a presidência dos bancos estatais. A Caixa Econômica Federal ficará com Rita Serrano e o Banco do Brasil será gerido por Tarciana Medeiros.

O presidente eleito, Lula, já havia antecipado na quinta-feira, 29, durante o anúncio dos últimos ministros, que os dois bancos seriam presididos por mulheres, mas ainda não havia divulgado os nomes.

Rita Serrano tem 53 anos e integra o Conselho de Administração da Caixa desde 2014. Funcionária do banco desde 1989, é mestre em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul (USCS), com especialização em Governança Corporativa para conselheiros pelo Instituto Brasileiro Governança Corporativa (IBGC), além de ter presidido o Sindicato dos Bancários do ABC entre 2006 e 2012.

Já Tarciana Medeiros tem 44 anos, é administradora e pós-graduada em Administração e Negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Está no Banco do Brasil desde 2000, onde já passou por diversos cargos, e atualmente é gerente executiva do banco. É a primeira mulher a assumir a presidência do BB.

