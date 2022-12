Renan Filho: Tebet e Haddad trabalharão de forma integrada, mas quem manda é Lula

O próximo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), afirmou que os futuros ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) vão trabalhar de forma integrada. Questionado, contudo, sobre quem mandaria mais, desconversou. "Lula", respondeu a jornalistas.

"Simone está fazendo gestos, Haddad também. Foi muito bonito o gesto do presidente de também convidar o Haddad na primeira reunião com ela, demonstrou que ele vai querer trabalhar integradamente", avaliou Renan Filho, para quem, se Lula acertar na condução da economia, o resto "vai tirar de letra".

O ex-governador de Alagoas confirmou que foi convidado para assumir o Ministério do Planejamento. "Era mais o meu perfil, só que minha indicação foi coletiva", declarou o futuro ministro. Como mostrou a reportagem, ele foi boicotado para assumir a pasta da área econômica porque o MDB gostaria de um ministério mais finalístico. "Seria melhor para minha carreira. O Brasil não me conhece. Talvez se eu fosse mais do centro do País, me conhecesse mais, mas sou lá de Alagoas. Tem de subir num pé de coco e ficar pulando em cima", acrescentou.

Filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL), rival histórico do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Renan Filho prometeu deixar os "problemas da Paróquia" para trás. "Vou deixar a política de Alagoas para o Estado. Agora, sou ministro do Brasil", declarou o futuro ministro.

