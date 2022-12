Lula confirma Paulo Teixeira como ministro do Desenvolvimento Agrário

O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, que o deputado federal reeleito Paulo Teixeira (PT-SP), secretário-geral do PT, comandará o ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), como antecipado na quarta-feira pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Até a quarta, Teixeira estava encaminhado para o Ministério das Comunicações, mas teve de ceder o espaço para o PT consolidar uma aliança com o União Brasil, que controlará a pasta e mais duas da Esplanada, Turismo e Integração Nacional.

A chegada de Paulo Teixeira à Esplanada também envolve um acordo com o PCdoB. Licenciado do cargo de deputado federal, ele abre espaço para Orlando Silva (PCdoB-SP), que não se reelegeu, assumir uma cadeira na Câmara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ligado à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Teixeira tentou ainda assumir a Secretaria-Geral da Presidência, que tem status de ministério e foi entregue ao deputado federal Márcio Macêdo (PT-SE), mais próximo de Lula.

Alimentos

O futuro ministro do Desenvolvimento Agrário afirmou que o Brasil precisa intensificar a produção de alimentos e fazê-los chegar na ponta da linha a preços mais baixos.

"Precisamos produzir comida, alimentos e ao mesmo tempo fazer com que eles cheguem ao povo a preço barato sic. Vamos investir muito na agricultura familiar, que produz alimentos para o mercado interno. Acho que essa é a preocupação", disse o deputado federal logo após ser anunciado ministro. "O desafio é fortalecer a pequena e média agricultura para produzir alimentos de qualidade a preço barato", acrescentou.

Tags