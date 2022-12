Lula confirma deputada Daniela do Waguinho como ministra do Turismo

O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, que a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) será a ministra do Turismo a partir de janeiro. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Pasta foi uma das últimas a ser fechada, pouco antes do anúncio feito pelo presidente eleito.

Daniela é casada com o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (União Brasil), que apoiou Lula e foi considerado um cabo eleitoral decisivo para estancar a vantagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral em solo fluminense.

Partido do senador eleito Sérgio Moro (PR), algoz de Lula na Operação Lava Jato, o União Brasil aceitou três ministérios para integrar a base do governo no Congresso.

Além de Turismo, ficou com Comunicações e Integração Nacional, que controla a poderosa Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

