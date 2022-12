Lotofácil: Morador de Fortaleza acerta os 15 números e fatura R$ 1,1 milhão

Uma aposta de Fortaleza/CE acertou os 15 números e foi uma das quatro vencedoras do prêmio máximo do Concurso 2700 da Lotofácil, realizado na última quarta-feira, 28. Com isso, o cearense fatura um montante de R$ 1.141.435,94.

Segundo o detalhamento da Caixa, a aposta vencedora de Fortaleza foi um jogo simples, de 15 números apostados, feita na lotérica São Sebastião, no Centro. Os outros três vencedores foram de São Sebastião do Passe/BA, Campo Grande/MS e Mogi Guaçu/SP.

Outras 485 apostas acertaram 14 números e levaram cada uma R$ 1.426,97. Veja abaixo quais foram os números sorteados e como ficou a premiação.

Resultado da Lotofácil (28/12): Concurso 2700

01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24

Premiação



15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.141.435,94



14 acertos: 485 apostas ganhadoras, R$ 1.426,97



13 acertos: 17.290 apostas ganhadoras, R$ 25,00



12 acertos: 198.322 apostas ganhadoras, R$ 10,00



11 acertos: 1.039.531 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como funciona a aposta na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

