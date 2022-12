Lei do Mar é sancionada no Ceará

O projeto dará as diretrizes sobre a exploração do oceano, e tem dez metas traçadas que possuem, como principal objetivo, proteger e conservar o espaço marítimo

A governadora Izolda Cela sancionou, nesta terça-feira, 27, o projeto de lei que cria a Política Estadual de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos do Mar (PERM), conhecida como Lei do Mar. A legislação já havia sido aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, no dia 7 de dezembro.

O projeto dará as diretrizes sobre a exploração do oceano, e tem dez metas traçadas que possuem, como principal objetivo, proteger e conservar o espaço marítimo.

Estão entre eles a garantia da conservação da biodiversidade marinha e dos espaços territoriais marinhos especialmente protegidos, fomentar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica marinha, promover oportunidades econômicas sustentáveis que contribuam para o desenvolvimento da economia do mar sustentável e ordenada no Estado do Ceará e o planejamento dos usos dos recursos marinhos, implementando meios de compatibilização entre os seus usuários.

Além disso, prevenir, monitorar, reduzir e, excepcionalmente, compensar os impactos negativos das atividades realizadas no meio ambiente marinho, como também garantir o acesso público e contínuo às informações relativas aos recursos do mar e sua gestão, estão na pauta.

Segundo o secretário Estadual de Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno, a Lei do Mar, além das diretrizes, traz os instrumentos para a política cearense em relação aos recursos do mar.

“Muito importante porque será a primeira Lei do Mar estadual do País, se conectando ao planejamento espacial marinho que está iniciando no Brasil, sob a liderança da Marinha, e que o Estado do Ceará é convidado a participar por estar à frente neste processo”,

Ele comenta que, para se ter uma ideia, a Marinha do Brasil está trabalhando com 50 categorias de informações para esse planejamento. “Já o Ceará trabalha com 250, tanto na parte costeira, como na parte da planície costeira, como também no mar”.

Exemplos como os cabos submarinos de transferência de dados, a existência de petróleo no litoral cearense, áreas de pesca, de esportes náuticos, as usinas offshore previstas (são 18 projetos, conforme o secretário), tudo está dentro das categorias de informações já mapeadas, tanto pelo governo quanto pela Marinha.

“Unimos dados da biodiversidade, da fauna, da flora, o que temos de mineração, de potencialidade de mineração no mar, entre outros pontos e lançamos todos os dados em uma plataforma espacial e ambiental que será lançada também até o final do ano, com as 250 categorias”.

(Com Paloma Vargas e Irna Cavalcante)

