IPA agropecuário cai 0,64% e IPA industrial sobe 0,92% no IGP-M de dezembro

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) subiu 0,47% em dezembro, ante queda de 0,94% em novembro. Nas aberturas por origem dos produtos feitas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que divulgou nesta quinta-feira, 29, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) do último mês de 2022, os preços ao produtor industrial inverteram o sinal do mês anterior, de queda de 0,74% para alta de 0,92%. O IPA-M agropecuário, por sua vez, se manteve no campo negativo e recuou 0,64%, após retração de 1,46%.

Com o resultado, o IPA-M industrial acumulou inflação de 6,04% em 2022, um arrefecimento em relação aos 22,22% de 2021. Os preços agropecuários desaceleraram a 3,34%, após 16,65% no ano passado.

Nas aberturas por estágios de processamento, as matérias-primas brutas passaram de deflação de 2,86% em novembro para inflação de 2,09% em dezembro. O grupo subiu 0,02% em 2022, ante 8,31% em 2021.

A aceleração das matérias-primas entre novembro e dezembro foi puxada por minério de ferro (-8,01% para 16,32%), café em grão (-20,97% para 0,40%) e bovinos (-2,20% para 1,55%). Em sentido oposto, os destaques foram soja em grão (1,25% para -1,52%), laranja (8,88% para -3,04%) e mandioca/aipim (6,33% para 1,72%).

Os bens finais recuaram 0,29% no período, ante alta de 0,13%, puxados pelo subgrupo de o subgrupo alimentos processados (0,01% para -0,47%). Os intermediários caíram 0,30%, ante contração de 0,11%, devido à deflação de combustíveis e lubrificantes para a produção (0,83% para -2,26%).

Os bens finais acumularam alta de 8,59% em 2022, ante 17,64% em 2021, e os bens intermediários de 7,55%, ante 38,37%.

Influências

Minério de ferro, feijão em grão (-1,45% para 15,36%) e bovinos (-2,20% para 1,55%) foram os itens que mais contribuíram para a alta do IPA-M de dezembro. Óleo de soja refinado (2,57% para 7,35%) e farelo de soja (1,96% para 2,04%) completam a lista.

Em contrapartida, óleo diesel (0,00% para -3,81%), leite in natura (-5,32% para -4,75%) e soja em grão ajudaram a limitar o avanço do índice, seguidos por adubos ou fertilizantes (-2,91% para -3,15%) e gasolina automotiva (0,00% para -2,84%).

