Déficit nominal do setor público soma R$ 70,371 bi em novembro, diz BC

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) registrou um déficit nominal de R$ 70,371 bilhões em novembro. Em outubro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 14,474 bilhões e, em novembro de 2021, o saldo foi negativo em R$ 26,608 bilhões.

No penúltimo mês de 2022, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central)registrou déficit nominal de R$ 58,566 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 11,517 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 289 milhões.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.

No acumulado de 2022 até novembro, o déficit nominal somou R$ 389,612 bilhões, o que equivale a 4,33% do PIB. Em 12 meses, há déficit nominal de R$ 443,861 bilhões, ou 4,54% do PIB.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 50,282 bilhões com juros em novembro, após esta rubrica ter encerrado outubro com um gasto de R$ 41,569 bilhões, informou o Banco Central.

Conforme o BC, o Governo Central teve no penúltimo mês de 2022 despesas na conta de juros de R$ 42,042 bilhões. Os governos regionais registraram gastos de R$ 7,807 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 433 milhões.

No ano até novembro, o gasto com juros somou US$ 527,419 bilhões, o que representa 5,86% do PIB. Em 12 meses, as despesas com juros atingiram R$ 581,791 bilhões (5,95% do PIB).

