Cagece irá reajustar conta de água a partir de 28 de janeiro

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) aplicará o reajuste tarifário de 3,55% nos 152 municípios do Ceará em que ela opera. O aumento foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), e será aplicado de forma linear, em todas as categorias de consumo.

O reajuste foi publicado nesta quinta-feira, 29, no Diário Oficial do Estado e, entrará em vigor depois de 30 dias da publicação. Com a aplicação, a tarifa média dos serviços de água e esgoto da Cagece passa de R$ 4,92 a R$ 5,09 por metro cúbico de água.



O reajuste representa a atualização dos preços, por meio de critérios previstos antecipadamente nos instrumentos normativos regulatórios, consistindo em mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro da companhia para manutenção da prestação dos serviços prestados.



A decisão foi tomada durante a 23ª reunião ordinária do Conselho Diretor da Agência Cearense, a última de 2022. O processo foi foco de audiências públicas neste mês de dezembro, com a finalidade de conferir transparência e obter contribuições da sociedade.

