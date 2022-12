Venda de novos imóveis acumula alta de 12,9% até setembro, diz Abrainc

A venda de novos imóveis no Brasil cresceu 12,9% de janeiro a setembro ante igual período do ano passado, apontou levantamento realizado com 18 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fipe. Ao todo, 122.738 unidades foram comercializadas nos 9 primeiros meses deste ano.

As boas vendas do setor são puxadas pelo segmento de Médio e Alto Padrão (MAP), que acumula uma alta de 84,3% no período. Nos nove primeiros meses de 2022, foram comercializados 35.193 imóveis do tipo, e que representou 29,2% de todos os empreendimentos vendidos no Brasil.

Já os empreendimentos do Casa Verde e Amarela (CVA) foram responsáveis por 70,8% de todos os imóveis vendidos no Brasil no período, somando 85.199 empreendimentos comercializados. A alta na comercialização de novos imóveis foi seguida pela entrega dos empreendimentos que atingiu 63.973 unidades no intervalo, um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os empreendimentos do CVA foram responsáveis pela maior parcela das unidades entregues, com 56.695 imóveis (+20%) e os do MAP registraram 6.778 entregas (+4,4%).

Em nota, o presidente da Abrainc, Luiz França, destaca que o PIB da construção civil crescendo 1,1% no terceiro trimestre ante um crescimento geral do PIB brasileiro de 0,4%, no período.

"O setor imobiliário segue consistente. Temos solidez e o nosso horizonte é o de crescimento, geração e manutenção de empregos e investimentos. No geral, os empreendedores estão otimistas com as perspectivas para 2023", afirma o executivo.

