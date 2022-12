Passagens de ônibus interurbanos terão aumento de até 15% no Ceará

Diversas cidades do interior do Estado terão valor da passagem de ônibus reajustada

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) aprovou a revisão extraordinária das tarifas do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros para várias cidades do interior do Estado.

O maior aumento será na área de operação número 1, que cobre os municípios de Aracati, Russas, Morada Nova e Limoeiro do Norte, onde a passagem será reajustada em 15,3%.

Veja abaixo as demais cidades onde terá aumento nos ônibus interurbanos

Aracati, Russas, Morada Nova e Limoeiro do Norte: 15,3%

Crato e Juazeiro do Norte: 11,2%



Iguatu: 9%



Crato, Barbalho, Juazeiro do Norte e Missão Velha: 8,2%



Sobral: 4,9%



Canindé, Crateús e Tauá: 3%

Mais notícias de Economia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags