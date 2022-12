Haddad confirma Tatiana Rosito como secretária de Assuntos Internacionais

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou nesta quarta-feira, 28, que a diplomata Tatiana Rosito chefiará a Secretaria de Assuntos Internacionais da Pasta, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Haddad também anunciou a procuradora da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Fernanda Santiago, como assessora especial na área jurídica do ministério.

"Ambas foram recomendadas pelas próprias carreiras, consultamos as áreas afeitas nas funções. (Funções) muito próximas a mim e exigem interface grande inclusive com outros ministérios", disse Haddad a jornalistas.

Fernanda foi da polícia rodoviária federal e deverá ter interlocução, por exemplo, com o Ministério da Justiça e a Advocacia-Geral da União (AGU). Já Rosito deverá trabalhar de forma próxima com outras áreas que cuidarão da agenda externa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele destacou que a escolhida trabalhou no banco dos Brics, tem larga experiência na China, além de ter passado pela Petrobras no país asiático.

"São pessoas de carreira muito bem recomendadas que vão assumir postos importantes no ministério", disse Haddad, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

Conforme adiantado pelo Broadcast, o nome de Tatiana entrou nas conversas do ex-prefeito de São Paulo com o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o ex-chanceler Celso Amorim, que será assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais.

Tatiana já trabalhou na Fazenda como assessora internacional do ex-ministro Joaquim Levy, durante o governo Dilma Rousseff (PT). Na gestão Michel Temer, foi secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex).

Na semana passada, Haddad já havia confirmado que Rogério Ceron será o secretário do Tesouro Nacional e que Robinson Barreirinhas comandará a Receita Federal. Ambos trabalharam em sua gestão à frente da prefeitura de São Paulo.

O futuro ministro também já havia anunciado Gabriel Galípolo como secretário- executivo, Bernard Appy para secretário especial para a Reforma Tributária; Anelize Almeida para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); Guilherme Mello como secretário de Política Econômica e Marcos Barbosa Pinto para a nova Secretaria de Reformas Econômicas.

