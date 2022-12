Empregos: Comércio e serviços garantem números positivos de contratações no Ceará

Resultados do mês de novembro, do Novo Caged, apresentam saldo de 6.554; Indústria, agropecuária e construção civil demitiram mais do que contrataram no período

Os setores de comércio e serviços puxaram para cima a geração de empregos, no mês de novembro, no Ceará. Ao todo, foram criadas 6.554 vagas de trabalho no Estado neste período.

O comércio contratou 4.010 pessoas e o setor de serviços, 4.190. Porém, os setores de Indústria, agropecuária e construção civil tiveram saldo negativo, registrando 965, 477 e 204 demissões, respectivamente.

Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que teve os resultados de novembro divulgados na manhã desta quarta-feira, 28.

