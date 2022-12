Comércio puxa geração de empregos no Caged, com abertura líquida de 105.969 vagas

A abertura líquida de 135.495 vagas de trabalho com carteira assinada em novembro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi puxada pelo desempenho do comércio no mês, com a criação de 105.969 postos formais, seguido pelo setor de serviços, que abriu 92.213 vagas.

Na indústria geral houve fechamento de 25.707 vagas em novembro, enquanto houve um saldo negativo de 18.769 postos de trabalho na construção civil. Na agropecuária foram fechadas 18.211 vagas no mês.

No décimo primeiro mês do ano, em 22 das 27 Unidades da Federação foram registrados resultados positivos no Caged.

O melhor desempenho foi novamente registrado em São Paulo, com a abertura de 50.908 postos de trabalho.

Já o pior resultado foi registrado no Mato Grosso, com o fechamento de 4.252 postos de trabalho.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada chegou a R$ R$ 1.919,81 em novembro. Comparado ao mês anterior, houve decréscimo real de R$ 20,46.

