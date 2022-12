Vendas natalinas cresceram 5% no Ceará, aponta estudo

Conforme levantamento, desempenho do chamado varejo ampliado no Estado foi inferior à média do Nordeste, de 7,6%, e do País, que chegou a 10,5%

As vendas do chamado varejo ampliado cresceram 5% no Ceará durante o período natalino (de 19 a 25 de dezembro), conforme apontou estudo da empresa de pagamentos eletrônicos Cielo. A comparação é com período equivalente de 2021.

Segundo o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), o desempenho do comércio natalino no Ceará ficou abaixo da média de crescimento do Nordeste, que foi de 7,6%, e do Brasil, que atingiu 10,5%. Entre os estados, o melhor resultado foi registrado no Paraná, cujas vendas cresceram 15,1%.

A Cielo analisou dados de vendas do varejo físico e online em 1,3 milhão de estabelecimentos de 18 setores. Os dados, contudo, são nominais, ou seja, sem descontar a inflação acumulada no período. Na avaliação dos analistas da empresa, o crescimento de vendas pode ter influenciado alguns setores pelas vendas de Black Friday e Copa do Mundo que aconteceram no mês anterior.

Para Vitor Levi, superintendente de dados e inovação da Cielo, o fato de o Dia de Natal ter caído no domingo também colaborou com os resultados. “O consumidor teve a semana completa, incluindo o sábado, dia de vendas fortes, para poder realizar suas compras. Os segmentos dos presenteáveis tiveram grande destaque, como cosméticos e livrarias”, disse.

Panorama nacional

Considerando o detalhamento dos números nacionais, o maior crescimento foi registrado no varejo online, que teve expansão de 18,4%. Já as vendas nas lojas físicas cresceram 10%.

O segmento que registrou a maior alta foi o de turismo e transporte que avançou 26,1%, seguido por cosméticos e higiene pessoal, que cresceu 23%; livrarias, papelarias e afins, com alta de 22%; além de óticas e joalherias, que cresceu 17%.

Quando consideradas as vendas por região, o melhor resultado foi do Sul, que teve expansão de 12,8%, seguida pela região Norte, com crescimento de 11,5% nas vendas de Natal.



