Lucro industrial na China recua 3,6% de janeiro a novembro, na comparação anual

O lucro industrial na China registrou queda de 3,6% no período entre janeiro e novembro, na comparação com igual intervalo de 2022. Entre janeiro e outubro, o recuo frente a igual período do ano anterior havia sido de 3,0%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 27, pelo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). Medidas restritivas da China para conter a covid-19 continuavam a pesar sobre a produção das indústrias, nos meses analisados. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags