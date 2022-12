Ibovespa fecha com leve baixa e volume reduzido de negociação

O Ibovespa - índice de referência do mercado acionário brasileiro - fechou o pregão com queda de 0,15%, a 108.578 pontos. O volume financeiro negociado somou R$ 19,7 bilhões, abaixo da média diária de R$ 30 bilhões em dezembro deste ano.

Além do volume reduzido de negociação, a sessão foi marcada pela baixa de ações atreladas ao consumo, refletindo incertezas sobre o início do terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Por outro lado, os papéis atrelados às commodities apresentaram alta, com destaque para Vale, após a China anunciar que deve aliviar restrições contra a covid-19 no país.

O dólar teve alta de 1,5% e fechou em R$ 5,28, a maior alta percentual diária desde 25 de novembro, quando fechou em 1,8%.

Na avaliação de especialistas ouvidos pela Reuters, a falta do quadro completo da equipe ministerial de Lula e a possibilidade de prorrogação da desoneração dos combustíveis influenciam negativamente o câmbio.

“O mercado está à espera desses novos nomes. É preciso que eles sejam divulgados, mas o mercado precisa também que esses nomes sejam enxergados com bons olhos pelo próprio mercado”, avalia Larissa Brito, planejadora financeira da Planejar.

Durante o dia, o Banco Central vendeu US$ 2 bilhões em leilões de compra e venda no mercado interbancário, operação que ocorre em momentos de falta de liquidez no mercado.

*Com informações da Reuters

