BCE elevará mais os juros para levar inflação da zona do euro à meta, diz Guindos

Vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos reafirmou nesta terça-feira, 27, que a instituição elevará mais os juros. Segundo ele, isso é necessário para levar a inflação na zona do euro à meta de 2%.

A declaração foi dada em entrevista à Confederação Espanhola de Associações de Jovens Empresários (CEAJE), publicada no site do BCE. Guindos enfatizou que a decisão sobre os juros será adotada "reunião a reunião", diante da "elevada incerteza" atual.

O dirigente também lembrou que o banco central projeta uma "recessão leve e de vida curta" na zona do euro a partir do fim deste ano, mas espera que volte a haver crescimento no segundo trimestre de 2023 e que ele continue em 2024 e 2025. A expectativa do BCE é que a inflação retorne à meta de 2% apenas no segundo semestre de 2025, recordou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guindos comentou, em outro momento da entrevista, que ainda há problemas nas cadeias de produção da Europa. Além disso, lembrou o "claro impacto" da invasão russa na Ucrânia na economia, e por consequência nos investimentos e no empreendedorismo. De qualquer modo, ele considera que o setor corporativo da zona do euro, inclusive da Espanha, se recuperou bem do impacto da economia, "especialmente no setor de serviços".

Tags