O POVO é finalista no Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros

A matéria do repórter Alan Magno "Mercado de seguros no Brasil se reformula com aposta em tecnologia" concorre na categoria especial de inovação

O POVO é finalista no VI Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros com a matéria "Mercado de seguros no Brasil se reformula com aposta em tecnologia", concorrendo na categoria especial de inovação.

A matéria é do repórter e Coordenador de Mídias do O POVO, Alan Magno, com edição da editora-chefe de Economia do O POVO, Beatriz Cavalcante.

A categoria Prêmio Especial Mag Seguros Inovação engloba trabalhos sobre "iniciativas originais, criativas e inovadoras, que trouxeram alguma transformação para o setor de seguros'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste caso, concorrem mídia impressa, rádios, TVs, websites e imprensa especializada.

No texto, Alan Magno detalha as tendências do setor no Brasil em 2022, como o uso maior de tecnologia, produtos hipersonalizados e atuação mais intensa de startups.

Prêmios de 2022 do jornal O POVO

A qualidade do jornalismo produzido pelo O POVO foi reconhecida em 11 concursos de reportagem. Em 2022, repórteres e fotógrafos do Grupo de Comunicação O POVO conquistaram a 1ª colocação.

A editoria com maior número de prêmios foi a de Economia, com cinco troféus. O pódio é seguido pela editoria de Cotidiano (dois), Fotografia (dois) e Matérias Especiais para O POVO (dois). As premiações envolvem competições regionais e nacionais.

Entre os conteúdos publicados pela Economia, a reportagem "Mercado exige negócios atentos a fatores sociais, ambientais e de governança" venceu, em junho, o 15º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor, do Comitê Consultivo de Educação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. A matéria é de autoria do repórter Samuel Pimentel.

A reportagem "Mudanças no mercado de saúde no Brasil" venceu, em outubro, o prêmio AMRIGS de Jornalismo. A matéria é de autoria repórter Karyne Lane, com edição de Beatriz Cavalcante e Irna Cavalcante.

A iniciativa promovida pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) reconheceu trabalhos jornalísticos que se destacaram no último ano dentro da temática "Crise Sanitária COVID-19: perspectivas para o setor saúde".

O repórter Samuel Pimentel escreveu o trabalho "Estudo propõe novo fundo social para repor perdas de ICMS" e venceu o prêmio do Sindicato dos Fazendários do Ceará de Jornalismo (Sintafjor). É a primeira edição da premiação, cujo tema foi "O presente e o futuro do fisco estadual cearense".

A reportagem "As oportunidades da economia digital", de Armando Oliveira - com produção e design de Amaurício Cortez, edição de Domitila Andrade e infografia de Luciana Pimenta, venceu o grande prêmio da Prefeitura de Fortaleza.

A editoria de Economia produziu também a reportagem "Falta de dados e planejamento são desafios para a diversidade no mercado de trabalho", que arrebatou o primeiro lugar na categoria Jornalismo Impresso/ Digital do Prêmio Gandhi de Comunicação. O material é dos repórteres Samuel Pimentel, Alan Magno, Karyne Lane, Beatriz Cavalcante e Luis Felipe Corullón.

A "Terceira onda da Covid-19 agrava adoecimento mental de profissionais da saúde", de Ana Rute Ramires, conquistou a premiação principal do 8º Prêmio ABP de Jornalismo, da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). A repórter é da editoria de Cotidiano.

A jornalista Jéssika Sisnando, de Cotidiano também, venceu o IV Prêmio Adepc de Jornalismo. Ela escreveu "Por dia, Justiça expediu 18 mandados de prisão de pais que não pagaram pensão no Ceará".

A fotografia intitulada de "Tem gente alugando criança para pedir esmolas em Fortaleza" foi a escolhida, na categoria Fotojornalismo, pela comissão julgadora do Prêmio MPCE de Jornalismo.

A imagem é do repórter fotográfico Fábio Lima. A cena mostra uma mulher sentada em uma rua da Capital com um garoto em seu colo. Os personagens fotografados estão atrás de um grande cartaz publicitário de comida.

O fotógrafo Francisco Fontenele foi o vencedor do Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo. A imagem, intitulada "Luz do Saber", retrata uma criança observando um estande de livros durante a realização do projeto "Leitura na Praça".

Pelo O POVO , a reportagem seriada "Mulheres na Ciência" venceu, na categoria Nacional, a 5ª edição do Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior (ABMES). A repórter Catalina Leite, autora da produção, conquistou a premiação em agosto, em Brasília.

Também pela plataforma O POVO, a série de matérias "Lideranças femininas impulsionam lutas dos povos indígenas" levou o Prêmio Gandhi de Comunicação, na categoria produção de conteúdo online.

O conteúdo é assinado por Flávia Oliveira, Regina Ribeiro, Cristiane Frota, Wanderson Trindade, Arthur Gadelha, Cinthia Medeiros e pelo repórter fotográfico Francisco Fontenele.

Outros prêmios

Além dos prêmios mencionados acima, o Grupo de Comunicação O POVO também conquistou o segundo lugar na categoria Impresso, do prêmio do Sindicato dos Fazendários do Ceará de Jornalismo (Sintafjor), com a matéria "Pobreza menstrual: quando a dignidade custa mais caro para quem tem útero".

Em relação as premiações oferecidas pelo Prêmio Gandhi de Comunicação, O POVO teve mais dois trabalhos premiados: a reportagem "Orgulho LGBTQIA+: Conheça as conquistas advindas de muitas lutas", que ficou em terceiro lugar na categoria produção de conteúdo online.

A produção “Cariri Pré-Histórico”, de autoria de Catalina Leite, Fátima Sudário, Regina Ribeiro, Cristiane Frota, Isac Bernardo e Aurélio Alves, levou o segundo lugar. A produção multimídia foi idealizada pela equipe do O POVO+, que explora de forma lúdica e atraente os principais acontecimentos do passado ancestral da região do Cariri e analisa como a influência da pré-história se entrelaça com a vida, a cultura e a economia das cidades da região.

Já na premiação do IV Prêmio Adepc de Jornalismo, além do 1° lugar, O POVO conquistou também levou o 2° lugar com a reportagem: "Neon Cunha: "A humanidade está em transição"e "Mutirão entrega novas certidões de nascimento para 172 pessoas trans". O material foi produzido pela repórter Bemfica de Oliva.

Finalizando o rol de premiações, as reportagens "Lucrando com o amor" e "Fortaleza SA: Os Caminhos de Quem Decidiu Empreender" ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugar na categoria texto, na 9ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Estadual Ceará. Os matérias foram produzidos pela repórter especial de Economia, Carol Kossling.

Finalista

Na posição de finalista, O POVO tem três trabalhos reconhecidos. O primeiro foi o Prêmio Nacional de Educação Fiscal na edição bienal 2021/2022, com a reportagem "Retomada da Economia", assinada pela repórter especial de economia, Carol Kossling, concorrendo na categoria imprensa. A iniciativa reconheceu ações realizadas por escolas, instituições, imprensa e iniciativas tecnológicas que discutam e promovam a função social dos tributos, a correta aplicação dos recursos, a qualidade do gasto público e o seu retorno para a sociedade.

O repórter Samuel Pimentel foi finalista do 1º Prêmio ABEVD de Jornalismo em Vendas Diretas, com o material "Brasil alcança o 6º mercado do mundo na venda direta". A ABEVD criou o Prêmio de Jornalismo em Vendas Diretas a fim de reconhecer trabalhos produzidos por profissionais da imprensa nacional sobre o setor. Além disso, ressaltar a importância do segmento, considerado um dos motores da economia nacional.



Outra conquista importante foi a posição de finalista do material “Os bons exemplos da educação”, no Prêmio Paulo Freire de Jornalismo de Educação, na categoria Impresso deste ano. Disponível em três episódios e desenvolvida pelo jornalista cearense Ítalo Cosme, a série retrata as iniciativas e práticas pedagógicas de referência no Estado.

A iniciativa foi organizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) em parceria com Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e visa premiar produções jornalísticas com o tema “Educação pública na pandemia: inovação para manter a aprendizagem e o vínculo do aluno nas escolas das redes estaduais”.

Por fim, O POVO também foi finalista do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados, com a reportagem "A cor da dor", produzida pelo núcleos de Cotidiano e pela Central de Jornalismo de Dados (DATADOC). O material especial concorreu na categoria Dados Abertos da premiação, que é iniciativa da Escola de Dados (Open Knowledge Brasil) em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Tags