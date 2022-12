BNB amplia recursos para financiar energia solar em residências

Banco reservou R$ 186 milhões para projetos com essa finalidade em 2023, cabendo R 29 milhões ao estado do Ceará

O Banco do Nordeste (BNB) ampliou os recursos voltados a projetos para aquisição e instalação de placas solares em residências. A instituição reservou R$ 186 milhões para 2023 com essa finalidade, um acréscimo de 28% em relação ao orçado para 2022. Desse montante, a previsão é de que R$ 29 milhões sejam destinados ao Ceará.



Nos últimos quatro anos, o BNB tem crescido as aplicações no segmento, superando, nesse ano, a marca de R$ 500 milhões em operações. Ao todo cerca de 15 mil famílias foram beneficiadas.

Segundo o presidente do BNB, José Gomes da Costa, o resultado também é consequência de uma modelagem simplificada e da automatização do processo de concessão de crédito, cujo avanço proporcionou, entre outras melhorias, a solicitação do financiamento de forma digital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As operações são realizadas por meio da linha de crédito FNE Sol para Pessoa Física, que tem como principais atrativos as taxas de juros, as menores do mercado, por contarem com recursos do Fundo Constitucional, e o prazo de pagamento, que pode ser de até oito anos, com até seis meses de carência

"Nessa operação, as placas solares instaladas podem servir de garantia, o que acaba sendo uma facilidade para os clientes. Essas placas têm vida útil de até 20 anos. Ou seja, elas serão utilizadas por pelo menos 12 anos após a quitação do financiamento", disse.

O executivo do BNB destacou ainda os ganhos sociais e ambientais com a adoção de energia limpa e renovável: "Calculamos que os financiamentos pela FNE Sol evitaram a emissão de quase 100 mil toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Para o Banco do Nordeste, que atua na promoção do desenvolvimento sustentável, isso também é uma grande conquista", celebrou José Gomes da Costa.

Segundo os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a energia solar é a terceira fonte mais utilizada no país, ficando atrás apenas da elétrica e eólica, sendo uma das mais representativas da matriz brasileira.

O financiamento do BNB em projetos de energia solar já resultou no prêmio especial Alide Verde em 2021 e gerou mais de R$ 75 milhões em tributos e dois mil empregos indiretos.

Mais notícias de Economia