Movimentação tranquila no comércio de Fortaleza

A manhã da véspera do Natal foi com movimentação tranquila no comércio do Centro de Fortaleza. No início da manhã, o ponto de maior fluxo foi no entorno da Catedral, onde prevalece a presença de pessoas que compram para revenda. Mas, por volta das 10 horas, as compras começaram a se intensificar também no varejo.

Lara Rhavenya, 20 anos, especialista em Segurança do Trabalho, optou por ir logo cedo ao comércio para garantir os presentes. Na lista de compras, itens de maquiagem e roupas. "Deixei para fazer de última hora, mas esse ano valeu a pena porque nem tanta gente. Vim cedo para pegar as lojas mais calmas."

Apesar do fluxo tranquilo de clientes, os comerciantes estavam confiantes com as vendas. Um gerente da Casa Pio que conversou com O POVO afirma que o movimento está melhor que o esperado e que a loja está cheia desde que abriu.

Movimentação no comércio do Centro de Fortaleza (Foto: Aurélio Alves)



No entorno da Praça do Ferreira, as lojas mais populares, com faixa de preço determinada, são as que tinha maior procura, assim como lojas de bijuterias. Por outro lado, as de eletros e eletroeletrônicos estavam mais vazias.

Denise Abindes, proprietária de unidade da Barato Express Fortaleza, diz que a movimentação neste Natal está 30% maior do que no ano passado. "Dezembro é um mês que não precisa tanto esforço para chamar as pessoas, as vendas ocorrem. Não está ainda como em anos anteriores, mas melhorou bastante (em relação aos anos de pandemia)", avalia.

