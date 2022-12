Movimentação em shoppings é intensa nesta tarde de 24/12

A movimentação no comércio em shoppings de Fortaleza ficou mais intensa a partir das 12 horas. Apesar dos maiores centros comerciais terem ampliado o horário de funcionamento, maior procura começou no início da tarde.

O POVO esteve no Shopping RioMar Fortaleza e presenciou a busca dos consumidores por presentes nesta véspera de Natal. Ainda houve quem foi ao shopping para passear com crianças e bater fotos junto da decoração natalina.

A funcionária pública Elizabeth Alice Barbosa usou a estratégia de ir ao shopping mais cedo para enfrentar menor lotação nos corredores e lojas. Próximo do meio-dia já estava com a maior parte das compras feitas, a maioria presentes para familiares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu gosto muito do Natal, é minha época preferida do ano e eu curto bastante esses momentos natalinos, de fazer as compras e presentear a família inteira", destaca.

Ela diz ainda que os preços aumentaram bastante em relação ao ano passado. "Esse ano a inflação subiu muito e vemos os preços bastante elevados", completa.

Movimentação intensa

Nas lojas, os funcionários se desdobram para atender bem mesmo com a alta demanda de clientes. Neste período de festas, a procura por serviços de beleza aumentou bastante.

Marcielly Beserra, líder da Studio L (salão de beleza e estética), destaca que a procura das clientes mais que dobrou nesta semana de Natal. Dentre os serviços de manicure, estética e cabelo, foram 60 atendimentos somente nessa sexta-feira, 23, de 9h às 23h. São 13 funcionárias no atendimento.

"Sentimos uma diferença grande, estamos com bastante agendamento, apesar de ser um pouco menos do que no Natal de 2021. Mas está bem legal esse período de fim de ano, as mulheres estão procurando bastante nossos serviços, já temos bastante agendamentos para o Ano Novo também", completa.

Comércio de rua

A manhã da véspera do Natal foi com movimentação tranquila no comércio do Centro de Fortaleza. No início da manhã, o ponto de maior fluxo foi no entorno da Catedral, onde prevalece a presença de pessoas que compram para revenda. Mas, por volta das 10 horas, as compras começaram a se intensificar também no varejo.

Na feira da Rua José Avelino, grande ponto de comércio popular, principalmente de artigos de vestuário, boa movimentação de pessoas, ainda que abaixo de dias anteriores.

Mais notícias de Economia

Tags