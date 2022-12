Bolsonaro libera verba milionária para retomada da emissão de passaportes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) liberou neste sábado, 24 de dezembro, R$31,5 milhões para a retomada da confecção de passaportes, serviço paralisado desde novembro por falta de recursos da Polícia Federal (PF). Estima-se que mais de 100 mil pessoas estejam aguardando receber o documento.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o ministro da Justiça, Anderson Torres, comunicou que o serviço será "restabelecido com a maior brevidade possível".

Sancionado o PLN que libera recursos para que a @policiafederal retome a emissão dos passaportes. @JusticaGovBR contou com o apoio do Senador @asilveiramg e do @depcelsosabino para chegar a uma solução para o caso. O serviço será restabelecido com a maior brevidade possível. pic.twitter.com/nPKMrK4PqP

December 24, 2022

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro libera verba para reativação do serviço. Em 19 de novembro, o governo federal remanejou R$ 37,36 milhões para a PF, no entanto, o montante não foi suficiente para a produção do documento. Diante a ausência de dinheiro, o serviço voltou a ser suspenso em 1º de dezembro.

