Publicado edital do concurso Banco do Brasil com salário de R$ 5 mil

Foi publicado nesta sexta-feira, 23/12, o edital do concurso para o cargo de escriturário do Banco do Brasil. O salário para essa função é de R$ 5,4 mil entre vencimento e benefícios. O cargo exerce 30 horas de trabalho semanais. Do total, 57 vagas são para agências no Ceará.



O término das inscrições para o certame está previsto para 24 de fevereiro e as provas marcadas para 23 de abril de 2023. A banca responsável é a Cesgranrio. Veja o edital completo aqui. (https://www.in.gov.br/web/dou)

O concurso é destinado a candidatos de nível médio e o valor de inscrição é de R$ 50. Entre os cargos de Escriturário Agente Comercial e Escriturário Agente de Tecnologia, são 4 mil vagas para início imediato, além de outras 2 mil vagas para cadastro reserva (CR).

O salário inicial de R$ 5.436,03 correspondem a R$ 3.622,23 de vencimentos, outros R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação.

O certame conta com prova objetiva e prova de redação, com duração de 5 horas e 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de específicos.

