Ocupação hoteleira para réveillon no Rio de Janeiro está em 89,61%

A média da ocupação hoteleira no município do Rio, até o momento, é de 89,61% para o período de 30 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023. Os bairros mais procurados são Ipanema e Leblon, com 93,62% das reservas confirmadas, seguidos de Leme e Copacabana, com 93,10%, Barra da Tijuca e São Conrado (92,04%), Flamengo e Botafogo (87,35%) e Centro (78,30%).

Os dados são da terceira prévia da pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), divulgada nesta hoje (23).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

Conforme a pesquisa, o resultado aponta para o firme crescimento das reservas. Na semana passada a indicação era para 80,75% de ocupação. Os hoteleiros esperam para este réveillon - anunciado pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) como a maior celebração da virada de todos os tempos -, superar o resultado passado, quando a taxa de ocupação foi de 92,10%.

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, tem expectativa de uma ocupação ainda maior. “As projeções de recuperação do setor são muito positivas para esta temporada e sinalizam que os números fiquem próximos ou superem os do réveillon 2020/2021. Esperamos chegar a 98% de quartos ocupados”, disse.

Virada em casa

A Barra da Tijuca, que tem como característica ser o maior réveillon indoor da cidade, com as comemorações realizadas em festas dentro das casas ou dos hotéis, tem há alguns anos confirmado o desempenho com grande demanda do público que viaja em família. O bairro já tem mais de 92% dos quartos reservados e a expectativa da hotelaria é de 100% de quartos ocupados na virada.

Alfredo Lopes disse que, desde o início, o réveillon da Barra foi planejado para ser uma festa dentro de casa, uma vez que não existe programação de eventos na praia, mas costuma presentear moradores e turistas com um show de luzes.

“A queima de fogos de artifício é feita nos telhados dos hotéis, que organizam grandes festas muito procuradas pelos turistas. As famílias também costumam receber convidados em seus condomínios, já que o bairro tem por característica prédios com varandas que convidam a confraternizar. Outras prestigiam a programação de ceias e atrações musicais dos hotéis vizinhos pela segurança e praticidade. Alguns shoppings também participam, garantindo um céu iluminado da Barra ao Recreio. É uma comemoração muito bonita com demanda que cresce a cada ano”.

Faltando oito dias para a virada, o réveillon já tem locais confirmados de queima de fogos. Com patrocínio da Riotur, haverá espetáculos no Windsor Marapendi, Wyndham Rio Barra, Quebra Mar da Barra, Radisson Hotel Barra Rio de Janeiro, VillageMall, Hilton Barra Rio de Janeiro, Courtyard by Marriott Rio de Janeiro Barra da Tijuca, Ilha Pura, Ramada Encore by Wyndham Rio de Janeiro Ribalta, Barra World Shopping & Park,

Tags