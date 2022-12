Nota Legal sorteia R$ 3 milhões em prêmios nesta sexta-feira no DF

O segundo sorteio do ano de 2022 da Nota Legal do Distrito Federal, que ocorre nesta sexta-feira (23), no Palácio do Buriti, vai distribuir R$ 3 milhões em 12,6 mil prêmios de R$ 100 a R$ 500 mil.

Os consumidores que se cadastraram no site do programa até 10 de outubro, e não tiverem dívidas em aberto com a Receita do DF, podem participar do sorteio.

Cada compra com CPF na nota realizada entre 1º de novembro de 2021 e 30 de abril de 2022 vale um bilhete para concorrer aos prêmios. Cada participante pode receber até 200 bilhetes por mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sorteio será feito eletronicamente pela Secretaria de Economia e serão usados como base os cinco primeiros números premiados no concurso da Loteria Federal a ser realizado em 17 de dezembro. Para o sorteio, foram gerados 52.706.419 bilhetes, 1 milhão de bilhetes a mais que no sorteio anterior.

A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria de Fazenda no Youtube às 15 hs e o resultado será divulgado pelo site do Nota Legal. Os ganhadores também serão comunicados por e-mail cadastrado no programa. Ainda pelo site Nota Legal, os sorteados deverão indicar, até 21 de junho de 2023, os dados bancários para receber a premiação. Caso não seja resgatado, o valor do prêmio retorna para a conta única do Tesouro.

*Com informações da Agência Brasília





Tags