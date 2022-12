Tesla dobra descontos oferecidos em seus veículos elétricos Modelo 3 e Modelo Y

A Tesla dobrou os descontos oferecidos em seus veículos elétricos Modelo 3 e Modelo Y entregues nos EUA este mês, de acordo com seu site, alimentando a preocupação de que a demanda por automóveis da montadora de Elon Musk possa estar diminuindo.

"Receba a entrega de um novo Modelo 3 ou Modelo Y entre 21 e 31 de dezembro de 2022 por um crédito de US$ 7.500 e 10.000 milhas de Supercharger grátis", diz o fabricante de EV em seu site. Os créditos de cobrança também se aplicam aos veículos Modelo S e Modelo X, mas não ao desconto de US$ 7.500.

Os descontos são comuns no setor automotivo, mas os US$ 7.500 que a Tesla está oferecendo agora se destacam neste ambiente atual, porque a indústria automobilística conseguiu, em grande parte, recuar em tais programas de incentivo nos últimos anos, com uma contínua escassez de carros impulsionada por restrições da cadeia de oferta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os descontos do fabricante aumentaram ligeiramente em relação ao mês anterior, no entanto, eles permanecem historicamente suprimidos", disse Thomas King, presidente da divisão de dados e análises da J.D. Power. Em média, as montadoras gastaram US$ 1.187 por veículo em tais promoções em dezembro, e alguns rivais da Tesla aumentaram os preços de alguns modelos.

Musk frequentemente se vangloria de como a Tesla se destaca das montadoras tradicionais por não depender do tipo de ferramentas de marketing, como anúncios ou descontos, para aumentar a demanda.

Tags