Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 2 mil na semana, a 216 mil

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiram 2 mil na semana encerrada em 17 de dezembro, a 216 mil, informou nesta quinta-feira o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam 220 mil pedidos na semana passada. As solicitações da semana anterior foram revisadas, de 211 mil para 214 mil. Já o número de pedidos continuados teve queda de 6 mil na semana encerrada em 10 de dezembro, a 1,672 milhão, em comparação ao número revisado da semana anterior (1,678 milhão). Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

